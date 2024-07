Milan, prima offerta al Monaco per Fofana: intesa sul contratto e i fattori Theo-Maignan

AFP via Getty Images

Ilaccelera. La nuova stagione è ufficialmente iniziata con la conferenza stampa di presentazione die il ritiro e il club rossonero continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.Conè agli sgoccioli, alcuni degli obiettivi delsono pronti a rituffarsi sul tema mercato e decidere cosa ne sarà del loro futuro e dove proseguirà la loro carriera.Oltre a Morata, impegnato domani nella finale a Berlino tra la suae l’, tra questi c’è pure, centrocampista classe 1999 dellae del

Negli ultimi giorni il club rossonero ha accelerato con contatti sempre più fitti che hanno portato ad un accordo verbale con il calciatore francese e il suo entourage.Il Milan ha, infatti, già il sì in mano diper un contratto tra i 4 e 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione.Non resta che attendere la risposta del Monaco all’offerta presentata nei giorni scorsi dal club rossonero per il cartellino del classe 1999:. Nel caso in cui dovesse arrivare una risposta negativa da parte del club monegasco, al momento non è previsto un rialzo.

Intanto Fofana spinge per vestire la maglia rossonera. Il centrocampista ha già l’accordo verbale con il club meneghino e spera di raggiungere Maignan e Theo Hernandez, suoi compagni di nazionale, all’ombra della Madonnina per giocare con loro alla corte di Paulo Fonseca.