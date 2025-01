Milan, problema Okafor: rischia di rimanere fuori lista, la situazione

Quella di Okafor è sicuramente una delle storie più surreali della storia del calciomercato. Il saluto ai tifosi del Milan con un “Spero di tornare un giorno” che ora suona come una profezia. Ventiquattr’ore dopo, infatti, è tornato indietro da Lipsia con il morale sotto i tacchi perché il club tedesco, dopo aver valutato le condizioni fisiche, ha preferito non finalizzare l’operazione. Con il normale fastidio del Milan che pensava di aver risolto un caso dando anche la possibilità al ragazzo di giocare con continuità. Ora il futuro è tutto da scrivere ma le prospettive non sono entusiasmanti.

Ilha dato mandato agli agenti di Okafor di trovare una destinazione all’estero con un focus sopratutto in Germania.



RISCHIO TAGLIO- Per Okafor il momento no rischia di trasmutarsi in una decisione, da parte del club rossonero, penalizzante. Il Milan accoglierà domani Walker ed é Okafor l’indiziato a fargli posto in lista, cessione o meno. Ecco perché i prossimi giorni diventano cruciali per lo svizzero che dovrà trovarsi una nuova sistemazione.