Milan, Okafor resta in uscita: la situazione

è tornato a Milano ieri notte dopo che è naufragata la sua cessione, in prestito con diritto di riscatto, al Lipsia.per quelli che sono stati giorni particolari e ha dichiarato di non essere a conoscenza di quello che sarà il suo futuro dopo che il club tedesco aveva deciso, a sorpresa,Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Per il club rossonero l'ex Salisburgo è clinicamente guarito dal problema al flessore accusato un mese e mezzo fa ed è abile e arruolabile per qualsiasi club.Okafor lascerà il Milan entro il tre di febbraio, da capire se in prestito o a titolo definitivo.La cessione di Okafor servirà al Diavolo anche per liberare un posto in lista, si lavora all'estero (soprattutto tra Germania e Premier League) per trovare la miglior soluzione possibile.