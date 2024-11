Milan: Pulisic esce per un problema fisico, da valutare per l'Empoli

Milan in ansia per Christian Pulisic. Il trequartista statunitense del Milan, autore del gol del momentaneo 1-0, è uscito al 76' della sfida contro lo Slovan Bratislava per un problema fisico. Fonseca voleva inizialmente inserire Loftus-Cheek per Reijnders, ma l'ex Dortmund e Chelsea ha alzato il bracco e ha chiesto il cambio. Al medico sociale avrebbe confessato di aver sentito un fastidio. Sarà da valutare per la sfida di campionato contro l'Empoli, in programma sabato 30 novembre alle 18 al Meazza.



Pulisic, che settimana scorsa aveva segnato con gli Stati Uniti contro la Giamaica, in nazionale aveva accusato un problema al polpaccio, per questo motivo, contro la Juventus, aveva giocato solo gli ultimi 20' (in campo al posto di Loftus-Cheek, che invece era partito titolae). In questa stagione Captain America è stato l'uomo in più di Fonseca con 8 gol in 17 partite, 3 in Champions League e 5 in campionato.