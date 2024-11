AFP via Getty Images

Milan, ecco da quanto tempo Abraham non segnava in Champions League

52 minuti fa



Sofferta più del dovuto, ma il Milan sembra aver indirizzato finalmente la partita di Bratislava, valida per il quinto turno della fase campionato di Champions League, trovando il gol dell’1-3 sul campo dello Slovan e avvicinandosi, sempre di più, la terza vittoria consecutiva in campo europeo.



Uno-due letale del Milan, che trova l'1-3 sul campo dello Slovan Bratislava con Tammy Abraham. Erroraccio di Strelec, ex Spezia, che con un retropassaggio di fatto manda verso la porta l'inglese, abile a superare Takac.



Una rete fondamentale per il centravanti inglese che ritrova la via del gol nella massima competizione europea: infatti, erano più di quattro anni che l’ex Roma e Chelsea non metteva la sua firma sul tabellino di una partita di carattere continentale. Abraham (al tempo vestiva la maglia del club londinese) non segnava dalla sfida contro il Rennes del 24 novembre 2020, una rete decisiva per l’1-2 finale in favore dei Blues.