Milan, Pulisic in dubbio per la Juventus: le condizioni e chi può sostituirlo

Redazione Calciomercato

Allarme in casa Milan. Alla vigilia del big match contro la Juventus ci sono delle novità sulla trequarti: i riflettori sono puntati su Christian Pulisic, non al meglio e in dubbio per la partita in programma domani alle 18. Il giocatore americano è rientrato in Italia dopo le partite giocate con la sua nazionale: 90 minuti in campo e assist a Pepi nella vittoria degli Stati Uniti nella gara d’andata dei quarti di Nations League Concacaf con la Giamaica, quattro giorni al ritorno ha segnato il gol che ha sbloccato la partita uscendo a 20 minuti dalla fine con il punteggio già fissato sul 4-2 definitivo per l’Usa.

CHI PUÒ GIOCARE AL POSTO DI PULISIC - Quello che filtra da Milanello è un cauto ottimismo, Pulisic non è al meglio ma dovrebbe farcela a partire dal primo minuto. Da qui a poco prima del fischio d’inizio il trequartista americano sarà monitorato da vicino dallo staff medico del Milan e da Paulo Fonseca, che nel frattempo sta valutando eventuali sostituti dell’ex Chelsea. Se non dovesse farcela, al suo posto dovrebbe giocare Ruben Loftus-Cheek che tornerebbe titolare dopo la gara di fine ottobre persa a San Siro con il Napoli. In quella partita aveva fatto la mezz’ala in un 4-3-3 senza Reijnders squalificato (e con Pulisic entrato nell’ultima mezz’ora), stavolta sarebbe spostato più avanti sulla trequarti proprio per sostituire l’americano.