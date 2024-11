Milan ultimo in Serie A per palloni recuperati e duelli vinti: Fonseca chiede aiuto a Sinner

come abbiamo visto in occasione dei famigerati casi Leao e Theo Hernandez o quando ha provato a spiegare le difficoltà di alcuni calciatori come Pavlovic e Loftus-Cheek. In occasione della conferenza stampa di presentazione del big match di San Siro contro la Juventus (ore 18 di sabato 23 novembre),Nei giorni scorsi, in occasione del trionfo alle ATP Finals di Torino, il tecnico portoghese ha avuto modo di incontrare il numero uno del tennis mondiale e ha raccolto quanto bastava per ripresentarsi a Milanello, dai suoi giocatori, con validi argomenti per suonare la carica.. Mi piacerebbe vedere lo stesso nella mia squadra? Ovviamente, è il numero uno”. Il messaggio è chiaro è sarà ribadito a più riprese da Fonseca nel corso della conferenza stampa. Nella qualePerché, al netto delle parole prudenti e del tentativo di togliere pressione ai propri calciatori,Per ripartire dall’ennesimo scivolone, quello contro il Cagliari prima della sosta, perché la squadra di Motta è una diretta rivale per le posizioni di vertice e perché i punti iniziano a pesare da adesso. Per la classifica e per il morale, per dare senso ad una stagione che non è ancora decollata, soprattutto in campionato., parola chiave per non alternare più prestazioni clamorose come quelle nel derby e a Madrid ad esibizioni difficili da comprendere come quella di Cagliari.Se per la prima la ricetta è una soltanto, quella del lavoro sul campo - “ll nostro problema è difensivo.Penso che la squadra possa progredire. In queste due settimane quasi solo lavoro sulla linea difensiva perché ho avuto a disposizione quasi tutti i difensori” -, doveroso per non vivere un’altra stagione di rimpianti.“ÈStiamo lavorando, stiamo parlando. È parlando con i giocatori che possiamo cercare questo equilibrio. Quando parliamo di problemi difensivi parliamo tanto dei difensori, ma non solo i difensori. Se non pressiamo bene in avanti i giocatori hanno più tempo la palla scoperta. È un problema mentale e di concentrazione”. E ancora, rispondendo a chi fa notare che: “Questi recuperi però avvengono su tutto il campo: noi siamo la squadra con più azioni di pressing offensivo. Ma difensivamente non siamo una squadra molto aggressiva, anche per caratteristiche dei giocatori., stiamo lavorando per migliorare anche in questo”. Il messaggio è chiarissimo e va oltre la singola scelta - Gabbia o Thiaw al fianco di Tomori, Musah piuttosto che Loftus-Cheek nel terzetto di centrocampo con Fofana e Reijnders - e arriva soprattutto dritto al cuore di chi è chiamato a togliere il Milan da questa situazione ibrida e a metà strada. I giocatori. Questo è Fonseca, prendere o lasciare.