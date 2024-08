Milan, contatti con l'agente di Adli: tentazione Marsiglia, la situazione

Grande serenità tra le parti, ma il futuro di Yacine Adli è ancora tutto da scrivere. Mancano soli 6 giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, ma l’addio del centrocampista francese sembra essere uno scenario da prendere seriamente in considerazione. Una situazione complessa, quanto delicata, visto il grande amore – corrisposto – mostrato da parte dell’ex Bordeaux nei confronti del tifo e dei colori rossoneri. Negli scorsi giorni,

Le scelte del tecnico Paulo Fonseca, che ha deciso di non convocare il numero 94 per le prime due uscite ufficiali in campionato, sono state chiare ed emettono dei segnali chiari su quale sia l’opzione più probabile nel futuro di Adli: l’addio al Milan.Per questo motivo, seppur nelle ultime settimane diversi intermediari abbiano bussato alla porta del Milan per chiudere lumi sulla sua situazione e l’Al-Shabab si sia mosso con un’offerta concreta, Yacine ha rifiutato la pista Arabia Saudita, non aprendo a questo tipo di soluzione.

Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti,: nonostante gli arrivi di Ismaël Koné e di Pierre-Emile Højbjerg,, considerato, dai piani alti della società marsigliese, il sostituto ideale di Jordan Veretout, la cui cessione dovrebbe materializzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Non mancano i corteggiamenti per il nativo di Vitry-sur-Seine – cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain –, mada qui al 30 agosto.