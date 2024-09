Getty Images

Milan, Pulisic: "Sei derby persi? Non è importante, ogni partita con l'Inter è uno stimolo in più"

20 minuti fa



Christian Pulisic, ala del Milan, ha parlato a Dazn prima del derby della quinta giornata contro l'Inter:



"Dobbiamo lavorare duro per arrivare al risultato, ma ci sentiamo coraggiosi. Stiamo bene dopo gli allenamenti svolti. Sei derby di fila persi? Per noi non è importante guardare le statistiche, ogni partita contro l'Inter ci dà uno stimolo in più. Dobbiamo solo pensare a performare bene per portare a casa un risultato positivo".