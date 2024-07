Milan, quando arriva Morata e quando sarà a disposizione di Fonseca

Getty Images

Il capitano della Spagna, fresca vincitrice diin finale contro l’Inghilterra, ha accettato la proposta del club rossonero ed è pronto a firmare il contratto quadriennale con opzione per un’altra stagione che lo legherà al sodalizio meneghino e che gli garantirà un ingaggio da 5 milioni di euro all’anno. Ilnell’accordo tra il calciatore e l’Atletico Madrid.Meritate vacanze per. Dopo la vittoria dell’Europeo in Germania con la Spagna, l’ex attaccante della Juventus e promesso sposo del Milan potrà godersi le meritate vacanze. Tutto dopo aver svolto le visite mediche a Madrid con i rossoneri e aver siglato il contratto.

L’attaccante classe 1992 volerà in Italia ad agosto e dovrebbe essere a disposizione dia partire dai propri giorni del mese. Il suo esordio potrebbe arrivare in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi, in programma il 13 agosto acontro ile l’ultimo test per i rossoneri prima del debutto in campionato proprio al Meazza contro il Torino.