Milan: quando tornano Thiaw, Tomori e Kalulu

Il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, in quest'ottica attenzione al nome di Alessandro Buongiorno, per il quale è in corso una trattativa con il Torino . L'idea di Moncada e Furlani è quella di regalare a Pioli un nuovo volto, che possa entrare subito nelle rotazioni, anche perchè, per il momento, l'infermeria resta piena, soprattutto per quanto riguardo il pacchetto di centraliche quest'anno ha visto il campo solo 5 volte, 4 in campionato e una in Champions League.Il francese si è fatto male il 29 ottobre, nel pareggio 2-2 contro il Napoli (bravo a recuperare da 0-2) e tre giorni dopo è stato operato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzonimotivo per il quale è difficile pensare che possa essere una risorsa prima di marzo inoltrato.Discorso diverso per Malick, uscito durante la sfida di Champions League Milan-Borussia Dortmund del 28 novembre per un problema muscolare.il tedesco sta provando a bruciare le tappe, potrebbe tornare a disposizione prima della fine di febbraio(a Salerno, il 22 dicembre). L'inglese ha subito una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, il recupero prosegue bene, ma è presto per dire se asciugherà i tempi: a oggi la tabella di marcia dice inizio marzo.