Il Milan mette in vendita i panchinari per alleggerire il monte ingaggi di almeno 15 milioni di euro netti all'anno. In partenza a fine stagione ci sono i vari Bakayoko, Dest, Vranckx, Rebic, Ballo-Touré, Adli, Tatarusanu, Mirante e Ibrahimovic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la via di RedBird per sostituirli con calciatori più funzionali è seguire i dati statistici degli algoritmi sul rendimenti dei calciatori.