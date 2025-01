Getty Images

Milan, recupero in extremis per Pulisic: sarà in panchina contro il Girona

Paolo D'Angelo

un' ora fa

Buone notizie in casa Milan. A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Girona, in programma questa sera a San Siro alle 21, è arrivato in extremis il recupero di Christian Pulisic. L'ultimo test a cui si è sottoposto l'attaccante americano ha, inftati, dato esito positivo e gli consente, quindi, di essere almeno in panchina.



Ricordiamo che il numero undici del Diavolo aveva accusato un affaticamento muscolare nella sfida di campionato contro il Como dello scorso 14 gennaio. Dopo giorni di allenamenti personalizzati, adesso è arrivato il via libera proprio durante l'ultima prova. Pulisic partirà sicuramente dalla panchina ed è possibile che, qualora ce ne fosse il bisogno, mister Sergio Conceicao possa concedergli 15-20 minuti.