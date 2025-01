Milan, Reijnders alla vigilia del derby: "Dobbiamo avere più fiducia in noi"

AFP via Getty Images

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana a Riyadh in Arabia Saudita contro l'Inter, il centrocampista del Milanal fianco di Sergio Conceiçao. Per il centrocampista olandese sarebbe il primo trofeo in rossonero ma anche il primo della carriera, dopo aver giocato in Olanda tra Zwolle, Waalwijk e Az Alkmaar, dal quale il Milan l'ha preso nell'estate 2023 per 20 milioni di euro circa più bonus.- I rossoneri si presentato al derby contro la squadra di Inzaghi dopo aver fatto fuori la Juventus in semifinale: "- ha detto Reijnders in conferenza stampa - Nella ripresa abbiamo creato più occasioni dimostrando che potevamo fare di più".

- L'ex allenatore rossonero Stefano Pioli è di casa in Arabia Saudita, dopo l'avventura al Milan è andato sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e nei giorni scorsi ne ha approfittato per andare a trovare i suoi ex giocatori: "- racconta Reijnders - abbiamo scherzato".- "E' una grande opportunità,. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi penseremo anche al campionato e alla Champions".

- "Lo spirito giusto c'è sempre stato,e vincere contro la Juventus ci ha dato una spinta in questo senso. Il discorso di Benncer è stato un bel segnale, dobbiamo sentirci come una famiglia".