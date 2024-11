Milan, Reijnders praticamente perfetto al Bernabeu: il distributore di Fonseca, non sbaglia mai

Mikemvp? Rafaelfinalmente decisivo?si è sbloccato? Sì, tutto questo è sicuramente vero, ma c'è un altro giocatore che nella magica notte contro il Real Madrid ha rubato letteralmentene l'occhio in casa Milan e ha stregato e zittito l'intero Santiago Bernabeu. Si tratta di, la cui prestazione è andata ben oltre il semplice gol del 3-1 che ha di fatto chiuso i conti della gara, e che oggi più che mai è destinato a richiamare su di sé l'attenzione del mercato.- Citando le pagelle del nostro Daniele Longo () Reijnders ha chiuso: questa è la partita della sua consacrazione. Disegna calcio, segna un gol storico e non perde mai un pallone. Top player. Ma è davvero così? Analizzando la heatmap e la touchmap della gara emerge chiaramente come l'ex-Az Alkmaar abbia completato

C'è però di più perché al di là della fase difensiva (2 duelli vinti, 1 contrasto e 1 respinta oltre a 1 fallo subito) quello che emerge è un ruolo di regista totale.(52 su 53) di cui 7 lunghi, 33 medi e solo 13 corti. Guardando anche verso chi ha diretto i suoi suggerimenti emerge comedistribuendo praticamente lo stesso numero di palloni verso quasi tutti i compagni (5 di media) e preferendo soltanto uno degli 11 in campo, ovvero quel Rafaelche ieri sera era una miccia accesa (11 passaggi verso di lui).

Lo show dinon è stato un caso isolato e in stagione e ormai con il passare delle gare sono sempre più numerosi i club interessati alle sue prestazioni. In Spagna c'è chi assicura che la soluzione mai trovata alla perdita per ritiro diin casapossa essere proprio lui. E la prestazione al Bernabeu non ha fatto altro che accrescere questi rumors. E il Milan? Il rinnovo è già sul tavolo.