AFP via Getty Images

Milan, retroscena su Origi: due no secchi alla Turchia

2 minuti fa



Divock Origi, attaccante del Milan, è fuori dal progetto tecnico del tecnico Paulo Fonseca: il centravanti ha sempre fatto muro di fronte alle varie richieste di mercato pervenute. Relevo riporta un interessante retroscena: secondo quanto riferito, Divock Origi sarebbe tornato ad allenarsi con il Milan Futuro di Daniele Bonera, anche se da quanto si apprende difficilmente avrà l'occasione di scendere in campo in Serie C. Il suo obiettivo è quello di andarsene a gennaio.



In estate, i rossoneri avrebbero raggiunto l'accordo economico con due club turchi per il suo trasferimento, ma lui avrebbe rifiutato categoricamente entrambe le destinazioni.