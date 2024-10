Milan, i dubbi di Fonseca: chi al posto di Theo e Reijnders? Le scelte, la gestione di Leao e Camarda punta il Napoli

CAMARDA C'E'

Dulcis in fundo, l’attacco. Alvaro Morata sarà costretto agli straordinari e a guidare il reparto offensivo contro gli azzurri. In attesa della ripresa degli allenamenti – prevista per domani, con rifinitura lunedì – ecco che lo spagnolo sarà titolare, dati i punti di domanda che restano su Tammy Abraham (trauma alla spalla destra contro l’Udinese) e Luka Jovic (assente per pubalgia). Entrambi sarebbero stati out al Dall'Ara, ma restano in ogni caso a rischio anche per il Napoli. Tutto verrà deciso lunedì, ma è chiaro che il peso dell’attacco rossonero sarà tutto sulle spalle dell’ex Real Madrid, Atletico, Chelsea e Juventus. Soluzione alternativa? Una sola: Francesco Camarda. Il classe 2008 – appena diventato il più giovane italiano a debuttare in Champions League e, quasi, il più giovane di sempre a segnare (rete annullata per fuorigioco) - sarà ancora aggregato alla Prima Squadra per l’incontro infrasettimanale e sarà l’unico vero piano B come riferimento offensivo del Milan di Fonseca. Il ragazzo ha voglia, determinazione e ha già mostrato alcuni movimenti da bomber interessanti. Calma e sangue freddo, tuttavia: Camarda si allena, attende le sue occasioni e si gode l’inizio di una carriera che il calcio italiano si augura straordinaria. Intanto sarà lì, in panchina, in un San Siro pieno e vestito a festa per le grandi occasioni. Tanti dubbi per Fonseca, poche soluzioni: il Milan si prepara al Napoli, una sfida che può essere decisiva per il prosieguo dell’annata e per le ambizioni della formazione e della società rossonera.