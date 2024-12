Getty Images

Milan, retroscena su Saelemaekers

Da quando è tornato dall’infortunio subito a inizio stagione, Alexis Saelemaekers ha inanellato una serie di prestazioni di grande livello con la nuova maglia della Roma. I tifosi giallorossi sono già innamorati dell’esterno destro belga, protagonista di 2 gol e 1 assist in 7 presenze in serie A. E ora spingono affinché il club discuta per un’acquisizione a titolo definitivo dal Milan. Possibile? Si, man non scontato perché già la scorsa estate Paulo Fonseca non era rimasto contento della cessione del classe 1995.