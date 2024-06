Milan, rispunta Chukwuemeka per il centrocampo

Getty Images

Milan Futuro è il nome scelto dalla società rossonera per la squadra che giocherà in Serie C, ma ilresta concentrato sul futuro della Prima Squadra e continua a lavorare sul mercato. La ricerca del nuovo numero 9 dopo l'addio di Olivier Giroud resta prioritaria e gli sforzi si concentrano su, ma l'attaccante non è l'unico fronte aperto per Furlani e Moncada che nel frattempo sono all'opera anche per quanto riguarda il centrocampo, con l'obiettivo di incorporare un giocatore muscolare per irrobustire la mediana.è il nome in cima alla lista, il suo contratto con il Monaco scade tra un anno e in estate può cambiare aria, con il club del Principato che punta a incassare circa 25 milioni dalla sua cessione. Una cifra importante, per questo il Milan valuta alternative: c'è, danese del Tottenham proposto negli ultimi mesi, c'è anche l'ideain scadenza con la Juventus e con il rinnovo che non decolla.

In mezzo a questi nomi fa capolino una vecchia conoscenza del mercato rossonero:torna ad apparire sui radar milanisti.- Un profilo quello del classe 2003 nato in Austria ma di nazionalità anglo-nigeriana, che gli scout del Diavolo conoscono bene da ormai qualche anno. Il Milan lo aveva seguito ai tempi dell'Aston Villa, ma nel 2022 ilaveva bruciato la concorrenza portandolo a Londra con. Non particolarmente utilizzato nella sua prima stagione con i Blues, Chukwuemeka era stato valutato dai rossoneri per un prestito con diritto di riscatto nell'estate del 2023 e ancora lo scorso mercato di gennaio, senza però concretizzare.

Ora, secondo quanto riferito da Sky Sport, il classe 2003 è tornato sulla lista del Milan: nulla di avanzato, ma può diventare un'opzione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca per il 2024/25.- Nella sua prima stagione al Chelsea (2022/23) Chukwuemeka aveva collezionato 17 presenze complessive tra Premier League, Premier League 2 e FA Cup, è andata peggio la seconda anche a causa del grave infortunio al ginocchio patito ad agosto - si è dovuto operare, è rientrato a gennaio -: 12 presenze complessive (9 in Premier League, 2 in FA Cup e una in Coppa di Lega) con un gol in campionato e uno in FA Cup.