Ufficiale, Milan Under 23 ammesso alla Serie C 2024/25

MILAN, I SEGRETI DEL PROGETTO UNDER 23

, ora è ufficiale. Ilha votato questa mattina per l'ammissione della squadra rossonera, a seguito dela vacanza d'organico dovuta alla non ammissione dell'ancona.Il Milan U23, che sarà allenato dae ospiterà talenti del vivaio come, conoscerà nelle prossime ore in quale dei tre gironi sarà inserito.Si tratta dunque della terza 'seconda squadra' ad essere ammessa in C dopo la(fondata nel 2018) e l'(in gara dalla scorsa stagione). Da regolamento, le tre squadre di Serie A che hanno una formazione U23 dovranno stare in tre gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e una nel girone C.

DOVE GIOCHERA' IL MILAN UNDER 23 E CHI FARA' IL MERCATO?

- Domani, 28 giugno alle ore 11, presso la sede della Lega Pro, è previsto il sorteggio del girone e il Milan scoprirà il suo gruppo di appartenenza.- "A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".

- Il Consiglio Federale ha anche approvato le date di inizio e fine dei campionati nazionali: il campionato regolare di Serie C inizierà il 25 agosto fino al 27 aprile 2025.