AFP via Getty Images

Milan, ritorno di fiamma e pazza idea Arda Guler: contatti in corso

13 minuti fa



Il Milan vuole tentare il colpo a sorpresa. Una mossa di mercato che possa assicurare sia il presente che il futuro della società rossonera: trattasi, infatti, di Arda Guler, gioiellino del Real Madrid reduce dagli Europei con la Turchia. La dirigenza meneghina vuole portare a Milano il centrocampista offensivo classe 2005, legato ai Blancos da un contratto fino al 2029.



Il Milan ha sondato il terreno con le Merengues per Arda Guler, secondo quanto riporta Mediaset: l'intenzione del club rossonero è quella di replicare l'operazione che portò in Italia Brahim Diaz proprio dalla capitale spagnola. Chiuso da diversi top player in attacco, nella prossima stagione Arda Guler rischia di trovare poco spazio al Real ed ecco perché il club iberico potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un prestito in Serie A.