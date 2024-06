Chi è Arda Güler, il rimpianto del Milan che incanta agli Europei

AFP via Getty Images

Per capire che giocatore èbisogna partire da un dato: sette tiri nello specchio della porta tra Real Madrid e Turchia, e sette gol. Bene. Poi andiamo a rivedere il gol segnato all'Europeo alla Georgia, da mandare avanti e indietro in loop:. Dopo pochi minuti sui social sono già tutti pazzi di lui: da Rio Ferdinand a Ozil, passando per Courtois e altri campioni.- Classe 2005, Güler si era presentato al grande calcio con; con la maglia del club turco aveva superato Bellingham diventando il giocatore più giovane a segnare e fare assist in una competizione europea (in quel caso Europa League). Ora, con Jude condivide lo spogliatoio: il Real Madrid l'ha preso l'estate scorsa per 20 milioni più 10 di bonus, dopo un inizio di stagione frenato da un infortunio piano piano ha trovato sempre più spazio; prendendosi anche le scuse di Ancelotti: "Avrebbe meritato di giocare di più".

- Arda ha un mancino telecomandato col quale può fare qualsiasi cosa. Merito di. Il padre sapeva di avere un gioiellino in casa, la conferma era arrivata anche a scuola dal suo insegnante di Educazione Fisica: “E' forte, deve andare a giocare in qualche squadra”. Aveva 7 anni. Prima Genclerbirligi, poi Fenerbahçe, la maglia dei suoi sogni perché lì giocava l’idolo Alex.

- A lanciarlo è stato Vitor Pereira, attuale allenatore dell'Al-Shabab e con un passato nelle giovanili del Porto: "Ci sono stato 5 anni, non ho mai visto giocatori così forti”. Il Milan si mangia le mani, perché quando il ragazzo era al Fenerbahçe. Il Real è andato oltre sedendosi a trattare, Arda era entusiasta di giocare con le Merengues e così ha scelto di andare a Madrid. Lì, da quelle parti, avevano già capito che giocatore è Güler.