Illavora a fari spenti sul mercato, alla ricerca di un paio di rinforzi per la propria linea mediana del campo. Con un Bakayoko sempre più vicino al ritorno, l'idea sarebbe quella di regalare un altro centrocampista abile in fase di costruzione del gioco che possa alternarsi con il confermatissimo. In stand-by il nome di Roca che l'Espanyol potrebbe cedere per 15 milioni di euro,- Secondo quanto riferito dal Telegraph, il club rossonero si sarebbe rimesso sulle tracce del calciatore spagnolo dopo il tentativo fallito la scorsa estate. Il centrocampista di proprietà del Real MadridUna pista difficile ma non del tutto impossibile considerando che è previsto un nuovo confronto, a stretto giro di posta, proprio con la società presieduta da Florentino Perez - Da quel che risulta a, con il suo arrivo in panchina non è quasi mai uscito dall'undici titolare. Proprio il tecnico dei Gunners sta spingendo con la sua proprietà affinché chiuda l'operazione con il Real Madrid per un acquisizione del classe 96' a titolo definitivo. Ma le vie del calciomercato sono infinite e il Milan può sperare ancora, Arsenal permettendo.