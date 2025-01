Rivoluzione Milan, tutti in uscita: Okafor, Chukwueze, Loftus-Cheek ed Emerson Royal al passo d'addio

JOVIC - Fuori dal progetto tecnico del Milan, il Monaco ha effettuato un sondaggio per l'attaccante classe '97. Negli scorsi giorni, l'agente Fali Ramadani avrebbe parlato con il club monegasco per un possibile approdo in Francia dell'attaccante serbo, richiesto soprattutto in Turchia e Russia, le cui offerte sono state rispedite al mittente dal numero 9 della società di Via Aldo Rossi. Il serbo sarebbe stato offerto anche al Siviglia, stando a quanto riportato da AS. Al momento, però, la squadra andalusa non sembrerebbe essere interessata a Luka Jovic, che ha ancora un contratto che lo lega ai rossoneri fino al prossimo 30 giugno.