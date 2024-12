Milan-Roma: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Grande attesa per la sfida tra Milan e Roma in programma domenica sera a San Siro. La vittoria nel turno precedente sul campo del Verona non ha messo al sicuro Paulo Fonseca: il tecnico portoghese deve trovare un filotto di vittorie per rinsaldare la propria posizione in rossonero. I giallorossi di Claudio Ranieri arrivano all’appuntamento della Scala del calcio rinfrancati dal 5-0 inflitto al Parma.



Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.



MILAN-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



• Partita: Milan-Roma



• Data: domenica 29 dicembre

• Orario: 20:45• Canale TV: DAZN, DAZN 1• Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Morata. All. Fonseca.



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.



LE ULTIME DAI CAMPI



Paulo Fonseca è pronto a stupire ancora con la terza panchina consecutiva per Theo Hernandez: Filippo Terracciano è stato provato come terzino sinistro. Assente anche Rafael Leao che punta al rientro in Supercoppa italiana: al suo posto dentro Alex Jimenez.

Roma, invece, quasi in formazione tipo: solo Cristante è assente, El Shaarawy e Dybala agiranno a supporto di Artem Dovbyk. In difesa ancora spazio a Hummels con Ndicka e Mancini.La gara fra Milan e Roma, valida per la giornata numero 18 della Serie A Enilive, si giocherà domenica 29 dicembre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV



• DAZN



La partita tra Milan e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE



La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.