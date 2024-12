Getty Images

Roma: Hermoso da Mourinho, il punto sulla trattativa

23 minuti fa



Mario Hermoso è vicino a lasciare la Roma. Secondo la stampa turca il difensore ex Atletico Madrid, sbarcato a parametro zero nella Capitale l'estate scorsa, sta discutendo con il Fenerbahçe, club di Istanbul allenato dal José Mourinho. Lo Special One ha chiesto un rinforzo nel reparto difensivo e ha dato l'ok all'arrivo del centrale 29enne spagnolo passato dall'Espanyol, che in questa stagione ha giocato solo 13 presenze, per un totale di 622'.



Hermoso la scorsa estate è stato vicino alla Turchia e al Galatasaray, rivale del Fenerbahçe. I turchi avevano messo sul piatto uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i giallorossi si sono fermati a 3,5 milioni di euro (al lordo 6,48 milioni di euro). Hermoso aveva scelto la Roma perché voleva giocare in Serie A.