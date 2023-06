Il Milan cerca un centravanti sul mercato. Dopo aver perso il derby con l'Inter per Marcus Thuram (atteso oggi per visite mediche e firma sul contratto), i rossoneri contendono alla Roma l'italiano Gianluca Scamacca del West Ham.



La pista alternativa porta allo spagnolo Alvaro Morata (ex Juventus) dell'Atletico Madrid, preferito all'argentino Mauro Icardi (ex Inter), reduce da un prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del PSG. Wanda Nara lo propone anche a Juve e Roma.