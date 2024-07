Getty Images

Milan, Romero entusiasta dell’Alaves: “Per me è importante tornare a giocare in Spagna”

37 minuti fa



Dal ritiro dell’Alaves giungono le prime dichiarazioni dell’argentino Romero: "Per me è molto importante tornare a giocare in Spagna, mi piace molto questo campionato. Bisogna cercare di imparare molto, so di cosa si tratta, bisogna adattarsi al gruppo e allenarsi ogni giorno. Conosco l'allenatore dai tempi del Mallorca e questo rende tutto più facile". Luka è arrivato qualche giorno fa dal Milan in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.