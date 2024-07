Milan, Romero sceglie l’Alaves: tutti i dettagli dell’operazione e quanto può incassare il club rossonero

AFP via Getty Images

Priorità alla Liga spagnola. Romero era stato chiaro con il Milan quando, nelle scorse settimane, gli era stata prospettata la possibilità di andare ad Empoli per giocare con continuità. Luka però preferisce il campionato spagnolo perché più vicino alle sue caratteristiche di gioco e sarà presto accontentato.



IN CHIUSURA- Il Deportivo Alavés ha intensificato i contatti con il Milan per l’esterno offensivo classe 2004. Romero ha già accettato la destinazione e ora il club basco ha messo la freccia sul Las Palmas tanto che l’operazione si sta avvicinando alla chiusura.

DETTAGLI- Romero, protagonista negli ultimi 6 mesi di 3 gol in 14 presenze con l’Almeria, attende solo la chiusura definitiva nella trattativa tra i club per raggiungere l’Alaves. I dettagli dell’operazione: prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Ultimi dettagli in via di risoluzione, Romero riparte dall’Alaves.