Il Milan non trova pace. Dopo la vittoria sulla Spal per 1-0, i rossoneri hanno raccolto la sesta sconfitta in 11 partite, soccombendo sotto i colpi di Immobile e Correa, il tandem della Lazio che ha messo in evidenza i limiti di una difesa in difficoltà. E la difesa è il reparto che Boban e Maldini vogliono ritoccare maggiormente nel mercato di gennaio.



CASA JUVE - L'unico centrale acquistato in estate, Leo Duarte, arrivato dal Flamengo, non si è rivelato, al momento, all'altezza. Per questo motivo, come scrive il Corriere della Sera, sull'agenda della dirigenza milanista, che vuole acquistare un difensore da affiancare a Romagnoli, ci sono due nomi evidenziati e sottolineati: Daniele Rugani e Merih Demiral. I centrali della Juventus, non titolari con Sarri, sono i profili ritenuti ideali. Ma c'è un problema...



IL PREZZO - Demiral è già stato trattato in estate, e la valutazione di Rugani non si discosta da quella del turco: 40 milioni di euro. Ed è un problema: la speranza del Milan è che si abbassino le pretese del club bianconero. Prossimo avversario in campionato.