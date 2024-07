AFP via Getty Images

Milan, Sahin prova a trattenere Fullkrug a Dortmund: "Lui e Guirassy centrali nei miei piani"

Redazione CM

16 minuti fa



Il tecnico del Borussia Dortmund Nuri Sahin ha parlato a Sky Germania toccando anche il tema relativo all'attacco, con il Milan segnalato in pressing su Niclas Fullkrug:



“Fülle sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale".



LO STATO DELLA TRATTATIVA - Fullkrug ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Milan e il Dortmund chiede 15 milioni di euro. I discorsi vanno avanti, mentre l'Atletico Madrid si sta defilando per andare sull'altro obiettivo Artem Dovbyk del Girona. La contemporanea presenza di Haller e Moukoko nella rosa del BVB e la volontà di avere spazio nel momento migliore della sua carriera tengono aperta la porta per l'uscita di Fullkrug, a prescindere dal gradimento espresso dall'ex centrocampista e ora tecnico giallonero.