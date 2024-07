Milan, UFFICIALE: Ibrahimovic ha firmato. Primo contratto per il figlio Maximilian

AFP via Getty Images

Ilsi assicura un nuovo talento da inserire nella sua squadra che prenderà parte al campionato di Serie C girone A. Si tratta di, e il cognome non è per niente una casualità. Attaccante esterno o trequartista classe 2006 destro di piede è, Senior Advisor del Fondo RedBird per il club rossonero.con cui ha avuto all'attivo 29 presenze con 3 gol, si è in realtà allenato con la formazione Primavera senza però mai trovare il campo. Oggi la conferma dellaaccompagnata da un'altra ufficialità.

Maximilian Ibrahimovic ha infatti firmato oggi