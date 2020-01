La notizia dei presunti cori rivolti dai tifosi del Milan a quelli della Sampdoria , e riferiti anche alla tragedia del, lanciata dal noto quotidiano genovese Il Secolo XIX, ha rapidamente fatto il giro d'Italia. Numerose sono state le reazioni e i commenti, con parecchi tifosi stupiti dall'accusa. Dal capo ultrà rossonero Luca Lucci è arrivata una secca smentita in merito: "​" ha scritto su Instagram il noto tifoso. "Il problema sono le vostre penne questa la vera vergogna disposti a tutto pur di dare una notizia che faccia scalpore! Peccato che a San Siro lunedì c’erano 60mila cuori rossoneri e nessuno ha sentito o pronunciato frasi così imbarazzanti! Giù le mani dai tifosi del Milan".Nel frattempo, sarebbero in atto da parte della Sampdoria verifiche e approfondimenti sulla vicenda. Secondo Sampdorianews.net al momento non sarebbe arrivate a Corte Lambruschiniin merito da parte dei tifosi presenti a Milano, il Doria comunque starebbe continuando a monitorare la vicenda anche per quanto riguarda il versante dei social network. Dovessero esserci conferme, ovviamente la società si farebbe sentire nelle sedi opportune, ma per il momento tale eventualità pare non sussistere.