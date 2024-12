Milan-Sassuolo, le pagelle di CM: Reijnders è inarrestabile, Abraham e Chukwueze sugli scudi

Getty Images

MILAN-SASSUOLO 6-1





MILAN



Sportiello 6: spettatore non pagante. (dal 1’ st Torriani 6: subisce un gol sul quale poteva fare poco)



Calabria 6,5: qualche incertezza nella fase iniziale della gara poi sale in cattedra e trova il primo gol stagionale.

Tomori 6: Sufficienza stiracchiata per il difensore inglese che si fa apprendere per ben due volte da Mulattieri.



Pavlović 7: chiusura alla Pavlovic, possiamo chiamarla così. Chiude la strada. Mulattieri con un intervento in scivolata proprio sul dischetto dell’area di rigore. Solido.



Terracciano 6: fa il suo con ordine e dinamismo.

un paio di sventagliate panoramiche e qualche chiusura degna di nota. Fondamentale (dal 1’ stconferma il grande periodo di forma): in questo momento sembra fare un altro sport. Realizza il settimo gol stagionale con un siluro dalla distanza. (25’ stun buon finale di gara)prima doppietta in maglia rossonera per l’esterno nigeriano. Meritatissima.qualche accelerazione del vecchio Rubén. In palla. (Dal 1’ stpropizia il gol di Calabria)

un paio di discese in versione Alberto Tomba e un gran bel gol segnato. (dal 1’ st: può e deve fare di più)gol e assist, Tammy manda messaggi precisi a Fonseca.sta trovando finalmente una squadra che riesce a dominare le partite.