Getty Images

Il Milan si rilancia nelle quote Champions: sfida alla Juventus per il quarto posto, rallenta la Lazio

35 minuti fa



Il 3-0 di San Siro contro l'Empoli ha rilanciato il Milan in campionato, avvicinandolo al treno di squadre in lotta per la zona Champions. I rossoneri avanzano anche nella lavagna Top-4 Serie A dei bookmaker, passando da 2,75 a 2,50. Si prospetta un duello con la Juventus per il quarto posto, con i bianconeri più vicini, in quota e in classifica (+4), ma stabili a 1,50 nonostante la vittoria sfumata a Lecce nei minuti di recupero.



Rallenta invece la Lazio dopo il 3-1 subito a Parma: i biancocelesti salgono da 3,25 a 5. In pole si conferma l'Inter, a 1,02, nonostante la partita interrotta con la Fiorentina, ancora a 3,75. In scia il Napoli capolista, a 1,05, e l'Atalanta, seconda in classifica a -1 dai partenopei, scesa da 1,33 a 1,20 dopo l'ottava vittoria consecutiva in campionato.