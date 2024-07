Milan, scade a mezzanotte la clausola di Leao: per l'addio serve l'ok del club

Getty

Il giorno tanto atteso. La mezzanotte che fuga (quasi) ogni dubbio sulla permanenza dial. La clausola rescissoria presente nel contratto siglato l’anno scorso e ufficializzato il 2 giugno 2023 con scadenza nel 2028 non è più valida a partire dal 16 luglio.Da domani i club interessati non potranno ‘semplicemente’ versare iprevisti dalla clausola ma dovranno convincere ila privarsi del portoghese e concordare una cifra con il club di Via Aldo Rossi.Il pericolo principale per i rossoneri era rappresentato dai sauditi dell’, club in cui militano Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar Jr, che nei giorni scorsi si sono informati attraverso un intermediario portoghese, senza però presentare mai un’offerta ufficiale.

. Scadrà a mezzanotte, concedendo al Milan sonni tranquilli o almeno la possibilità di poter decidere se privarsi di lui oppure no.Per il portoghese ora è tempo di vacanze dopo la fine di Euro 2024 con la nazionale e l’eliminazione per mano della Francia nei quarti di finale ai calci di rigore.Un po’ di relax prima di mettersi a disposizione diin quello che sarà il nuovo ciclo dei rossoneri.

, che vedrà il Milan sfidare domenica 28 luglio ila New York, giovedì 1 agosto ila Chicago e mercoledì 7 ila Baltimora.Il doppio countdown è iniziato. Clausola via e Leao nuovamente con la maglia in rossonera. Una questione di tempo.