Torino, chi è Che Adams: ecco l'ultimo obiettivo di Vagnati

7 minuti fa



Tra i vari giocatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha messo nel proprio mirino per rinforzare l'attacco c'è anche Che Adams. L'attaccante scozzese, che è stato protagonista anche a Euro 2024, nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia del Southampton ma è al momento svincolato, dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto.



Vagnati lo segue da tempo e, ora che è disponibile a parametro zero, Adams può essere un'occasione low cost per arricchire numericamente e qualitativamente il reparto offensivo della squadra di Paolo Vanoli. Il dt del Torino ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore ma quello di Adams non è l'unico nome di un attaccante scritto sul taccuino del direttore tecnico granata. La società granata sta infatti seguendo con grande interesse anche Franculino del Midtjylland e Francesco Pio Esposito di proprietà dell'Inter ma che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia.