Milan, segnali importanti per Fofana: il Monaco non lo convoca per la sfida col Barcellona

e ne ha fatto l’obiettivo prioritario per rinforzare il suo centrocampo., club proprietario del cartellino del classe ‘99,, contro i blaugrana, per il tradizionale appuntamento del Trofeo Gamper.- Aggregatosi al gruppo ad inizio agosto, di rientro dalle fatiche in nazionale all’ultimo Europeo,Il Milan ha raggiunto da tempo un’intesa sull’ingaggio quadriennale a 3 milioni di euro netti che andrebbe a corrispondere al ragazzo e nelle ultime settimane ha cercato di accorciare le distanze tra la sua ultima proposta di 17 milioni di euro comprensivi di bonus e la richiesta del Monaco di 35. Forte dei sondaggi esplorativi del Manchester United degli ultimissimi giorni., che al Monaco è rimasto legato dopo la sua esperienza nel Principato,- che non ha gradito le modalità con cui i rossoneri, passando prima dal giocatore, hanno condotto l’operazione -magari inserendo una percentuale su una futura rivendita). Mossa per la quale si attende l’ok da parte del patron del Milan Gerry Cardinale, tornato in Italia in queste ore per seguire la sfida contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. In casa rossonera si respira un moderato ottimismo, ma non vengono scartati i piani B che conducono a Manu Koné del Borussia Monchengladbach e Johnny Cardoso del Betis Siviglia.