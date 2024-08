Gerry Cardinale è in arrivo in queste ore a Milano per il secondo blitz di questa torrida estate. Il patron di Red Bird e del Milan pranzerà a Milanello con Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic e tutta la rosa rossonera. Con lui John Thornton, Chairman di RedBird per molti anni Co-Presidente di Goldman Sachs. In quel periodo aveva conosciuto Silvio Berlusconi e per questo ci teneva molto a presenziare al seconda edizione del memorial in suo nome in programma

domani sera a San Siro.



STRATEGIE - Cardinale sarà presente, dunque, domani sera a San Siro al Trofeo Silvio Berlusconi. Prima però sarà impegnato in una serie di riunioni a 360 gradi per lo sviluppo delle linee strategiche per la prossima stagione. Dal campo al marketing, dalla questione stagione al mercato: Cardinale sarà oggi pomeriggio a casa Milan.

TUTTO SU FOFANA - L’arrivo in Italia di Cardinale avrà come primo effetto una nuova offensiva per Youssouf Fofana: nelle prossime ore il Milan alzerà il pressing sul centrocampista franco-maliano classe 1999, non convocato dal Monaco per il trofeo Gamper di stasera a Barcellona.



