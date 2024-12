Milan, senti Adani: "Reijnders gioca il tipo di calcio di Modric, può sostituirlo al Real Madrid"

Lelesi è lanciato in un paragone lusinghiero per Tiijani. L’ex giocatore, ora opinionista, a Viva El Futbol ha parlato della super stagione che sta vivendoe ha provato a immaginarsi quali possano essere i suoi prossimi step in carriera. Reijnders è senza ombra di dubbioe sta trovando continuità di rendimento non solo in mezzo al campo ma anchecome testimoniano le sue tante reti, le sue doppiette e, non ultima, la marcatura in casa delche ha assicurato ai rossoneri tre punti importanti.

"Per me Reijnders ora può essereSe Modric va via dal, visto che ha 39 anni e finirà, per me nei candidati a sostituirlo può esserci Reijnders. Perché, per me. Perché Reijnders fa tutto", ha detto l'ex Inter.