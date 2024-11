Milan, senti Bonan: "Leao? Stagione terribile. Non ha il carattere dei professionisti, ma non merita la gogna"

Getty Images

, ex attaccante e dirigente oggi opinionista televisivo, a Sky Sport ha parlato a proposito della sfida di Champions League che questa sera attende il Milan al Bernabeu, soffermandosi, in particolare, su Alvaro Morata e Rafael Leao."Spero che questa sera possa essere la partita della rinascita per Morata: l'impegno non è in discussione, così come il carattere e la leadership, però bisogna vedere i numeri e dovrebbe fare ciò che non ha fatto. Ha segnato appena 2 gol. Ok che gioca da seconda punta, tutto bene, ma deve fare più gol. Lui auspica per Leao, ma succedesse per tutti e due...".

"Non ha convinto Fonseca con i numeri, la stagione è stata terribile ma non si merita la gogna e tutti questi massacri. Ha la necessità di avere intorno a sé un lavoro diverso, quotidiano, per pungolarlo e plasmarlo. Purtroppo è questo, non ha il carattere dei professionisti che conosciamo oggi, spesso ha questa indolenza. Credo Fonseca gli stia chiedendo di far vedere qualcosa in una grande partita. Spero stia bene, se è così può essere devastante".