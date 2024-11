Milan, Morata: "Leao nato per queste partite. Possiamo battere chiunque, più che per la gente, facciamolo per noi"

AFP via Getty Images

Ilsi appresta a vivere un'altra grande notte die direttamente dal Santiago Bernabeu ai microfoni di Sky è intervenuto, che con ilci ha giocato ed è cresciuto. Il centravanti spagnolo, dopo aver giustamente ricordato le vittime e la tragedia che si sta vivendo a Valencia ha incoronato Rafael Leao, che sarà protagonista questa sera."Il calcio è la cosa meno importante adesso. Conosco persone che sono a Valencia e voglio mandare un abbraccio grandissimo a tutte le persone che stanno soffrendo questa situazione. Sono molto orgoglioso, come spagnolo, di come sta reagendo la gente. Anche noi dalla distanza aiutiamo come possiamo. Spero anche che la Nazionale possa giocare presto a Valencia"

"Qui bisogna arrivarci con personalità, sapendo che siamo il Milan e che anche noi abbiamo una storia importante alle spalle. Soprattutto si può vincere o perdere le partite ma è la prestazione che non deve mancare. Dobbiamo renderci conto che possiamo battere squadre importanti e possiamo rifarlo anche stasera. Dobbiamo farlo per noi, bisogna fare un grande sforzo""Lui non deve consacrarsi, lui è già un giocatore di un altro livello. Spero sia la sua prima grande notte in questo stadio, ma lui è nato per queste partite, per queste competizioni. Dove devo firmare perché sia la notte di Leao? Se sarà la sua sarà anche la notte del Milan"