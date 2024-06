AFP via Getty Images

Milan, senti Salvini: "Fonseca? Ho provato invidia per Napoli e Juventus. Lukaku? Non mi piace chi cambia 18 squadre"

7 minuti fa



Il leader delle Lega e grande tifoso del Milan Matteo Salvini, in un’ospitata a Un Giorno da Pecora, programma su Rai Radio 1 ha parlato anche dell’estate rossonera. “Fonseca? Sono e sarò sempre milanista, ma quando hanno parlato di Motta alla Juve o Conte al Napoli un po’ di invidia l’ho provata. Fonseca magari farà i miracoli, ma Conte e Motta un certo appeal l’hanno avuto. Ma anche De Zerbi e Italiano…”, ha ammesso in radio.



In seguito, Matteo Salvini, si è soffermato anche sulla questione attaccante, viste le ultime voci che vedono un possibile interessamento dei rossoneri verso Romelu Lukaku, di ritorno al Chelsea dopo l’annata alla Roma: “Chi preferirei come attaccante? Zirkzee mi piace molto. Lukaku? Quelli che cambiano diciotto squadre non mi piacciono molto”.