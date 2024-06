AFP via Getty Images

Milan, serve sacrificare un titolare per Fofana: ecco chi

27 minuti fa

1

Paulo Fonseca avrà un Milan rinnovato tra le mani: tra i tanti reparti nuovi di zecca ci sarà anche il centrocampo. Sono numerosi infatti i movimenti di mercato che riguardano i rossoneri e l'ultima pista calda è quella che porta a Fofana.



Il forte centrocampista francese è un obiettivo concreto del club, è apprezzato da Moncada e dall'intero staff e arriverebbe a Milano per prendersi un posto da titolare. Chi gli dovrà far spazio? Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in partenza potrebbe esserci Yacine Adli. La scorsa è stata una buona stagione per lui, ha trovato molto più spazio ma potrebbe non essere bastato per avere la fiducia di Paulo Fonseca che, dovesse ricevere offerte, non si opporrebbe alla sua partenza.