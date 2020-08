Manca sempre meno al raduno, in programma il 24 agosto a Milanello. Sarà una, tra campo (il primo preliminare di Europa League è in programma il 17 settembre) e mercato.. Ma l’allenatore rossonero, Stefano Pioli, aspetta- Dicevamo di Ibra, centrale nel progetto rossonero di Pioli, come ribadito nelle scorse settimane dall’allenatore stesso. Le richieste economiche di Ibra sono importanti,: si discute sulla base di un contratto annuale per il quale i bonus per rendimento possono giocare un ruolo decisivo per avvicinare il più possibile i. Maldini spinge da tempo per la riconferma dello svedese e ora manca soltanto l'ultimo via libero, quello dell'ad Gazidis in rappresentanza del fondo Elliott.- Una volta archiviata la pratica dello svedese,. La dirigenza sta studiando una proposta da sottoporre all'agente Raiola nelle prossime settimane visto l'accordo in scadenza nel 2021:, l'ultima opzione presa in considerazione sul tavolo dei dialoghi per il rinnovo di Donnarumma è. E la terza priorità sul fronte rinnovi è, in scadenza nel 2021: si parlerà di un prolungamento fino al 2024 col procuratore, per allontanare i rumors di mercato - In parallelo il dt Maldini e il ds Massara si muovono per regalare a Pioli rinforzi, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove sono partiti Lucas Biglia e Jack Bonaventura.. In difesa il Milan cerca con insistenza, visto che Andrea Conti e Davide Calabria non hanno pienamente convinto Pioli. E, infine,, che possa ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti. Nei piani dei rossoneri, infatti, le alternative a Ibra in attacco sono Rafael Leao e Ante Rebic, come nella seconda parte della scorsa stagione. Tra rinnovi e priorità sul mercato mercato, la nuova stagione è sempre più vicina per il Milan di Pioli.