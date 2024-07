Getty Images

Milan sfumato, Zirkzee al Manchester United: ecco quanto paga di commissioni a Kia Joorabchian

Redazione CM

32 minuti fa



L'affare tra il Manchester United e Joshua Zirkzee, tramite la figura centrale di Kia Joorabchian, è ormai cosa fatta. Il sogno di mercato del Milan sta svolgendo le visite mediche presso le strutture dei Red Devils e verrà annunciato come nuovo acquisto: il club inglese pagherà poco più di 40 milioni di euro per la clausola, ai quali verranno aggiunti anche 10 milioni di commissioni per l'agente del calciatore, motivo per cui si era arenato la trattativa coi rossoneri.