Milan, si riapre la pista Marsiglia per Bennacer: contatto con De Zerbi

Sino alle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, il club rossonero ha trattato la sua cessione, direzione Spagna o Francia. Il centrocampista algerino era finito nel mirino di Atletico Madrid e Marsiglia: in particolar modo, era la società francese a essere stata la più vicina a chiudere l’operazione. Il Milan, dal canto suo, avrebbe accettato anche un’offerta di prestito, così da poter liberare uno slot in una zona (quella di centrocampo) sovraffollata di elementi di indubbia qualità come Fofana, Reijnders, Musah e Loftus-Cheek.- è stato anche inserito nella lista UEFA per la prima fase della Champions League -Da questo momento in poi, dunque,. L'algerino, attualmente in nazionale, dovrà essere rivitalizzato da parte sia del tecnico Paulo Fonseca che da parte di tutto il board dei dirigenti rossoneri: in particolare, dovrà essere Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, a prendersi cura delle dinamiche di questa squadra, curando ogni aspetto che possa permettere il rilancio al vertice del club di Via Aldo Rossi. Ci saranno tante sfide a disposizione del classe '97, visti i numerosi impegni tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League:

Tuttavia, in vista del mercato invernale,. Nelle ultime ore, come riportato da La Provence, è stato raccontato un retroscena interessante sulla trattativa: Roberto De Zerbi e Mehdi Benatia avevano già convinto il giocatore a spingere con la dirigenza rossonera per il suo trasferimento in Francia. Ma non solo:. Il messaggio è stato chiaro: gioca le tue partite, concentrati per questi ultimi mesi di Milan e nella prossima sessione di mercato ci sarà l’affondo del Marsiglia.

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha firmato, infatti, con il Lione fino al 30 giugno 2026, con i marsigliesi che hanno incassato 4 milioni di euro più 2 di bonus, a cui sarà aggiunto un 25% sulla plusvalenza della rivendita. Una cifra che può essere dirottata in una proposta di contratto importante per l’algerino (che guadagna già 4 milioni netti a stagione).: i club francesi hanno la possibilità di compiere un singolo movimento di mercato, al di fuori della finestra estiva - chiusasi il 30 agosto -, ma solamente a patto che la trattativa sia con un altro club transalpino. Un trasferimento interno, in sostanza.