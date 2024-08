Milan, l'Atletico Madrid piomba su Bennacer: se parte c'è spazio per Rabiot

Ismael Bennacer può ancora andare via dal Milan. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto, l'unica possibilità per l'addio dell'algerino in questa sessione è che arrivi entro il primo pomeriggio un'offerta di prestito onerosa che corrisponda quasi ad un acquisto condizionato e che di conseguenza permetta al Milan di liberare uno spazio a centrocampo, anche per uno svincolato, vedi Adrien Rabiot.



L'ATLETICO MADRID SCENDE IN CAMPO - L'Atletico Madrid ha appena chiesto informazioni sul prestito del classe 1997, che il club rossonero vorrebbe piazzare nelle ultime ore. Bennacer infatti non si trasferirà in Saudi Pro League: le proposte, sempre verbali e mai scritte, erano troppo basse per essere prese in considerazione. Resterà dunque in Europa: o in rossonero, oppure alla corte del Cholo Simeone. Con il settimo giorno che al Milan potrebbe portare il francese ex Juventus.