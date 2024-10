NurPhoto via Getty Images

, ultimo in classifica nel Girone B di Serie C. Una partita fondamentale per la formazione Under 23, visto il delicato momento che affligge la squadra meneghina, attualmente penultima nella graduatoria con soli 6 punti e la possibilità di essere raggiunti proprio dal Legnago all’ultimo posto.Il tecnico Bonera decide di affidarsi al classe 2008 come punta di diamante dell’attacco, supportato da Fall e Chaka Traorè sulle fasce e con Zeroli a fungere da perno di centrocampo. Ma è in difesa che si vede la più grande sorpresa nella formazione titolare.

Per la società, infatti, è fuori dal progetto tecnico dall'inizio della stagione e, da quel momento, l’ex Monaco, Lille e PSG si è allenato in solitaria, lontano dal gruppo e dalla luce dei riflettori di Milanello. È la prima presenza stagionale per Ballo-Touré che non giocava un minuto ufficiale dall’ultima giornata di Premier League (era in prestito al Fulham) e che non indossava la casacca rossonera dal maggio 2023 (match contro la Juventus). Inoltre, è da novembre 2023 che non disputa una partita partendo dalla formazione titolare.

Un incontro che stava viaggiando in favore della giovane squadra rossonera, grazie alla rete del vantaggio firmata da Bartesaghi., tuttavia,: intervento falloso nella metà campo avversaria - il più classico degli step on foot -, secondo giallo e cartellino rosso. Non il migliore degli esordi con il Milan Futuro per il senegalese.– contratto in scadenza il prossimo 30 giugno –, come Besiktas, Galatasaray e Saint-Etienne. Tutte squadre che si sono interessate, ma che hanno visto il rifiuto da parte del senegalese, una situazione che non ha fatto piacere ai vertici del board rossonero. Il Milan, in ogni caso, dalla prossima stagione, risparmieranno sul suo ultimo anno di ingaggio – 1 milione netto, ovvero circa 1,31 lordi, grazie ancora ai benefici del Decreto Crescita -.