Da Maignan capitano al "nuovo" Pulisic: il Milan sta trovando i suoi veri leader

– striminzita, di misura, sofferta, ma tremendamente voluta –Quel che appare chiaro è cheLa scelta forte, fortissima, di attaccare frontalmente i suoi calciatori – prima alla ripresa degli allenamenti a ranghi completi di giovedì scorso, poi con la conferenza stampa del giorno successivo – per suggerire una reazione ha sortito il suo effetto. Privato di molti dei suoi “titolarissimi” e dei presunti leader che l'allenatore portoghese ha messo alla berlina – da Calabria a Theo Hernandez passando per Leao –Senza alcuni dei suoi calciatori migliori e nelle difficoltà, il Milan ha esibito uno spirito che non si vedeva da diverso tempo.per l'espulsione di Tijjani Reijnders, indipendentemente dal gioco espresso, che a vario titolo hanno risposto presente alla chiamata di Fonseca.e dunque di nuovi capitani in una squadra in cui, anche in questa prima parte di stagione, si è avvertita l'assenza di personalità forti, in grado di emergere per i loro comportamenti sul campo e fuori.alla luce delle assenze contemporanee di Tomori, Theo Hernandez, Calabria e Leao: spesso, ben visibile a chi osservi le partite con un occhio di riguardo. E anche ben udibile per le orecchie più attente a carpire le sue continue indicazioni e grida ai compagni di squadra. L'esperimento con l'Udinese ha funzionato e non è da escludere che possa essere ripetuto in futuro. Lo lasciano pensare le parole di venerdì scorso dello stesso Fonseca in conferenza stampa: “Io sono arrivato qui e il Milan aveva già tre capitani. Calabria, Theo e Leao. Perché sono i giocatori con più partite nel Milan. Posso essere o no d'accordo con questo, ma ho rispettato questa cosa, devo rispettarla. Quello che io penso è che questa squadra ha bisogno di più leadership. Penso che abbiamo altri giocatori che possono aiutare questi giocatori: è leader non solo chi indossa la fascia”.e anche in questo caso non si può parlare di scelta del tutto a sorpresa. Già leader tecnico della Spagna campione d'Europa,Forte di una maturazione sportiva e umana, passata anche da vicende personali molto delicate come la depressione e la separazione dalla moglie, l'ex Atletico Madrid ha dato a più riprese l'idea di poter essere quello che nelle ultime tre stagioni è stato Olivier Giroud, ma con una “parlantina” superiore rispetto al bomber francese.ma che è anche la dimostrazione di come il lavoro e la fatica alla fine paghino. Ceduto in prestito al Villarreal nell'estate 2023, richiamato in fretta e furia a gennaio per far fronte all'emergenza che colpì la squadra di Pioli a livello di centrali difensivi, si è riproposto da subito con una consapevolezza e una capacità di rimanere in campo notevolmente accresciute nel semestre trascorso in Spagna. Si è conquistato la fiducia di allenatori e compagni,Infine, è bene riservarein questo principio di campionato, ma riscopertosi sotto una luce diversa dopo le prime otto giornate di Serie A e le prime due di Champions League. I numeri dicono moltissimo, chiaramente, visto che soltanto l'interista Marcus Thuram e l'atalantino Mateo Retegui hanno partecipato allo stesso numero di reti, 8, da inizio stagione (5 gol e 3 passaggi decisivi). Ma non raccontano l'aspetto più importante, ossia, con la sua professionalità e la sua disponibilità a sacrificarsi. Nel 4-4-2 ultra-offensivo che Fonseca ha varato a partire dal derby, ma anche contro l'Udinese col Milan in dieci: mettendosi a rincorrere ogni avversario per non far mancare il suo apporto in fase difensiva.